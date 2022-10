Das Infomobil der Deutschen Bahn ist in Bibertal beschädigt worden

Die Bahn spricht von einem Sabotageakt. 2021 haben sich schon mehr als 1200 Personen über das Neubauprojekt Ulm–Augsburg am Infomobil informiert.

Die Deutsche Bahn (DB) musste nach eigenen Angaben am 20. Oktober den Infomobileinsatz in Bibertal abbrechen. In der Nacht vom 19. auf 20. Oktober sei das Infomobil sabotiert worden, "sodass ein Einsatz nicht mehr ohne Weiteres möglich war. Wir überprüfen das Infomobil nun und hoffen, dass wir am 26. und 27. Oktober in Gessertshausen wieder einsatzfähig sind", heißt es in einer Mitteilung der DB. Welcher Art die Beschädigungen sind, ist nicht erwähnt worden.

Deutsche Bahn informiert über Neubaustrecke Ulm - Augsburg

Wie Bahnsprecher Anton Knapp sagt, ist das Infomobil, das auf etwa 30 Quadratmeter Wissenswertes über das Bahnausbau- und -Neubauprojekt Ulm– Augsburg bereithält, "unser freiwilliges Angebot, die Region zu informieren. Wir haben uns gegen einen festen Standort des Infobüros entschieden, da wir in die Region fahren wollten. Denn alle sollten die Chance haben, sich über das Bahnprojekt zu informieren." Mit der Region sind die Landkreise Günzburg, Augsburg und Neu-Ulm gemeint sowie die Stadt Augsburg. Vor gut 16 Monaten hat die rollende Informationsoffensive der Bahn begonnen. Auftakt war auf dem Platz vor dem Forum am Hofgarten in Günzburg.

Der Infoanhänger sei im vergangenen Jahr mit mehr als 1200 Besucherinnen und Besuchern sehr erfolgreich gewesen. Knapp folgert: Die Kommunen sowie die Bürgerinnen und Bürger "schätzten unser Angebot sehr. Umso mehr bedauern wir, dass wir den Einsatz abbrechen mussten und bedanken uns für Ihr Verständnis." (AZ)

