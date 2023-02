Bibertal

vor 22 Min.

Die Ursache für das Wasserproblem in Bibertal ist gefunden

Plus In der Gemeinde gibt es seit Jahren Probleme mit dem Wasserdruck. Jetzt ist der überraschende Auslöser behoben. Das Thema Hygiene ist aber noch offen.

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Eine echte Überraschung gab es in Bibertal zum Thema Trinkwasser. Wie mehrfach berichtet wurde im Zuge der umfangreichen Untersuchungen, die wegen Keimen im Wasser nötig geworden waren, herausgefunden, dass in Bibertal wesentlich weniger Wasser ankam, als von der Rauher-Berg-Gruppe, von der das Wasser bezogen wird, in Richtung Bibertal gepumpt wurde. Kurz vor Weihnachten wurde die Ursache gefunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen