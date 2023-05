Vorentscheid in Echlishausen: Wer will bayerische Goaßmaß-Königin werden?

Zum vierten Mal wird auf dem Gäubodenfest Straubing die Goaßmaß-Königin gekrönt. Der schwäbische Vorentscheid findet im Landkreis Günzburg statt. Wer mitmachen kann.

Seit 2018 wird auf dem Gäuboden-Volksfest in Straubing Mitte August die bayerische Goaßmaß-Königin gekrönt. Aus unzähligen Bewerberinnen bestimmt eine Fachjury auch dieses Jahr die fünf Finalistinnen, die sich am Volksfest-Mittwoch, 16. August, in einem kleinen Wettbewerb beweisen dürfen. Sicher unter den Finalistinnen soll eine schwäbische Musikantin sein: Dieser Mission hat sich der Musikverein „Lyra“ Echlishausen-Bühl angenommen.

Der Vorentscheid soll im Rahmen der jährlichen Veranstaltung „Musizier‘ für dein Bier“, die am Freitag nach Fronleichnam auf den Musiker Wies’n 2023 in Echlishausen stattfindet, abgehalten werden. Laut des Vereins ist der Termin am 9. Juni für alle Musikanten gedacht, die gerne in ungezwungenem Rahmen alte und neue Blasmusikhits spielen. Doch dieses Mal soll es eben nicht nur ums Musizieren gehen. Mit den Verantwortlichen in Straubing hat der Verein vereinbart, dass im Bibertaler Ortsteil die schwäbische Vorauswahl für die Goaßmaß-Königin veranstaltet wird: "Wir sind überzeugt", schreibt der Verein, "niemand würde dem Titel "bayerische Goaßmaß-Königin" mehr gerecht werden als eine Musikerin aus den Reihen unserer Kapellen!"

Goaß oder Goiß? Da scheiden sich in Bayern die Geister

Worum geht es? Die Goaß ist ein in Bayern beliebtes Mischgetränk, das vorwiegend auf Volksfesten und Vereinsfeiern großen Anklang findet. Sie ist nicht gerade kalorienarm, besteht je zur Hälfte aus dunklem Bier und Cola, zusätzlich wird noch Kirschlikör beigemischt. Übrigens: In Schwaben heißt das Getränk Goiß beziehungsweise Goißamaß (wenn man sich gleich einen ganzen Liter davon bestellt), nicht Goaß. Auch im Musikverein wurde über die Bezeichnung diskutiert, wie Dirigent Marcus Keller berichtet. Allerdings wollte man nicht in Konflikt mit den niederbayerischen Mitstreiterinnen beziehungsweise Initiatoren kommen. Deswegen formulieren die Veranstalter ihren Aufruf wie folgt: "Du bist Musikerin, über 18 Jahre alt, hast ein hübsches Dirndl und bist nicht auf den Mund gefallen? Mit einer kecken und kreativen Antwort auf die Frage "Warum DU die Goaßmaß-Königin 2023 wirst“, darfst Du dich vorstellen und das Publikum schon von Beginn an auf deine Seite bringen. In kleinen Spielrunden darfst Du dein Talent unter Beweis stellen und dich für die Endrunde qualifizieren."

In Straubing wird die Goaßmaß-Königin auf dem Gäubodenfest gekürt

Die Wahl zur "Bayerischen Goaßmaß-Königin" ist keine typische Misswahl, bei der es nur darum geht, gut auszuschauen. "Man sucht eine Königin, die Bayern und die bayerische Bierkultur wirklich verkörpert", erklärt der Erfinder dieser Wahl in seinem Aufruf. Der Initiator, das ist der Liedermacher und Musik-Kabarettist Thomas Mayer alias Vogelmayer. Konkret heißt das: Kleidergrößen sind kein Auswahlkriterium, Alter genauso wenig. "Zur Königin küren wir eine richtig kernige Bayerin, die die bayerische Lebensfreude verkörpert." Anfang 2018 hat der Niederbayer das Kultgetränk Goaßmaß auf dem Traditionsfest in Straubing gefordert und damit auch die Wahl einer angemessenen Repräsentantin.



Über die Homepage www.musikkapelle-echlishausen-buehl.de oder über info@echilo.de können interessierte Anwärterinnen für den schwäbischen Vorentscheid ihre Kontaktdaten hinterlassen. Am 9. Juni um 19 Uhr findet die Anmeldung am Goaßmaß-Palais im Festzelt in Echlishausen statt. "Und selbst wenn es mit dem Titel in Straubing nicht klappen sollte, darf sich unsere Finalistin ganz offiziell als Goaßmaß-Prinzessin bezeichnen", schreibt der Musikverein. (AZ, sohu)