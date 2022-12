Bibertal

vor 19 Min.

Ein "grünes Paketdepot" in Echlishausen?

Im Bibertaler Ortsteil Echlishausen plant die Neu-Ulmer Spedition Honold am westlichen Ortseingang die Errichtung eines Paketdepots. Am Dienstag wurde das Projekt vorgestellt.

Plus Die Neu-Ulmer Spedition Honold plant am Ortseingang von Echlishausen die Errichtung eines Paketverteilzentrums. Warum das nicht jedem in der Region gefällt.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Nach der Bürgerversammlung im November war von Bürgerinnen und Bürgern der Wunsch herangetragen worden, dass der von der Honold Logistik Gruppe aus Neu-Ulm am westlichen Ortsrand von Echlishausen geplante Bau eines Paketdepots in einer Sitzung des Bibertaler Gemeinderats vorgestellt werde. Vorsorglich war dafür am Dienstag die Mehrzweckhalle Kissendorf als Örtlichkeit gewählt worden. Etwa 40 Zuhörerinnen und Zuhörer waren gekommen – nachdem es sich um eine Sitzung des Gemeinderats gehandelt hatte, hatte Bürgermeister Roman Gepperth ( CSU) diesen auch kein Rederecht eingeräumt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen