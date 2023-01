Bibertal

16:21 Uhr

Einbrecher in Bühl hat es auf ein Wohnmobil abgesehen

Ein Unbekannter wollte in ein Wohnmobil in Bühl einbrechen. Doch das klappte nicht.

Beim Versuch, in ein Wohnmobil in Bühl einzubrechen, scheiterte der vermeintliche Dieb, richtete aber einen Schaden an. Die Polizei sucht Zeugen.

Ohne Erfolg musste ein Einbrecher sein Vorhaben abbrechen. In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag hat dieser in der Straße Bei den Eichen in Bühl versucht, ein Wohnmobil aufzubrechen. Laut Polizeiangaben haben die bislang unbekannten Täter versucht, vermutlich mittels eines Werkzeugs die Seitentür in den hinteren Bereich des Wohnmobils aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Die Polizei in Günzburg sucht nach Zeugen Der Eigentümer stellte den Schaden am Donnerstagmittag fest und informierte die Polizei. Personen, die Angaben zur unbekannten Täterschaft machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

