Einstiger Pariser Starfriseur hat Salon in Bühl eröffnet

Plus 2014 verabschiedete sich Starfriseur Stephane Vigier vom Glamour und zog von Paris nach Bühl. Dort versucht er nun sein Glück mit einem etwas anderen Friseursalon.

Links ein altes Titelblatt der Vogue, rechts seine schwarze Harley-Davidson, geradeaus ein Modell des Eiffelturms. Ein Blick reicht aus, um zu erkennen: Der neue Friseursalon von Stephane Vigier strotzt nur so vor Persönlichkeit. In einer Art Tiny House hat sich der einstige Pariser Starfriseur jetzt seinen Traum vom eigenen Salon auf dem Land erfüllt.