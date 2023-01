Bibertal

06:00 Uhr

Ermittlungen zum Stalking-Fall eingestellt: Betroffener ist schockiert

Plus Einem 24-Jährigen aus Bibertal wurde auf beängstigende Weise nachgestellt, sogar Morddrohungen auf Instagram gab es. Das Verfahren wurde eingestellt. Aber warum?

Von Sophia Huber

Egal, was in Zukunft passieren wird, die Polizei wird für Micha S. (Namen von der Redaktion geändert) keine Anlaufstelle mehr sein. Er ist enttäuscht, wie die Ermittlerinnen und Ermittler mit seiner Anzeige umgegangen sind, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Im Spätsommer 2022 begann es, dass Micha S. aus Bibertal von einem Unbekannten in den sozialen Medien (hauptsächlich auf der Plattform Instagram) nachgestellt wurde. Erst erreichten ihn gefälschte Sexanzeigen, dann Terroranrufe und schließlich beängstigende Videos und Morddrohungen, die auch in Nachrichten an Verwandte und Freunde des 24-Jährigen gerichtet wurden. Sogar Schussgeräusche auf dem Grundstück der Familie sollen gehört worden sein. Warum die Person ihm nachstellte, konnte der junge Mann nur vermuten: "Er ist besessen von mir."

