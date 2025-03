Eternitplatten auf einem Feld in Bibertal illegal entsorgt

Die Gemeinde Bibertal hat der Polizei am Freitag eine illegale Müllablagerung auf einem Feld in der Flur von Echlishausen gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, wurden dort etwa ein Kubikmeter Eternitplatten entsorgt. Ob das Material gesundheitsgefährdenden Asbest enthält, ist noch unklar. Die Ablagerung wurde bereits am 26. Februar festgestellt, der genaue Zeitpunkt der Entsorgung ist jedoch nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Platten geben können, sich unter der Telefonnummer 08221-9190 bei der Polizei Günzburg zu melden. (AZ)

Bibertal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eternitplatte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis