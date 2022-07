Fahranfängerin löst Auffahrunfall aus

Eine Fahranfängerin will alles richtig machen und bremst, um nicht mit einem ausparkenden Auto zusammenzustoßen. Ein nachfolgender Autofahrer kracht auf ihren Wagen.

Eine jugendliche Fahranfängerin fuhr am Samstagvormittag in Begleitung ihrer Mutter mit ihrem Auto auf der Hauptstraße in Bühl. Als sie bemerkte, dass ein Fahrzeug rückwärts aus einer Hofausfahrt in Richtung Fahrbahn fährt, bremste sie laut Polizei vorsichtshalber, um einen möglichen Zusammenstoß zu verhindern.

Der ihr nachfolgende 55-jährige Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Wagen der Jugendlichen auf. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. (AZ)