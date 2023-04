Fahrerin verliert Kontrolle und landet im Straßengraben

Im Bibertal geriet eine Frau mit ihrem Wagen ins Schleudern und fuhr in einen Straßengraben. Die genauen Gründe sind noch ungeklärt.

Am Donnerstag, um 21.18 Uhr ist eine Frau mit ihrem Pkw auf der Staatsstraße 2023 von Rieden kommend in Richtung Kissendorf gefahren. Laut Bericht der Polizei geriet die Fahrerin aus ungeklärten Gründen nach rechts in den Standstreifen, lenkte dagegen und kam ins Schleudern. Dadurch verlor die Frau die Kontrolle über ihr Auto und driftete nach rechts von der Fahrbahn ab, wo das Fahrzeug im Straßengraben zum Stillstand kam. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt werden. Es entstand 3000 Euro Sachschaden. (AZ)