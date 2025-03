Glasfaserausbau im Bibertal: Infoveranstaltungen starten

Das bayerische Telekommunikationsunternehmen Leonet wird die Gemeinde Bibertal mit gigabitfähiger Glasfaser versorgen. Nachdem wie berichtet vor Kurzem ein Kooperationsvertrag unterzeichnet wurde, startet nun eine dreimonatige Informations- und Vermarktungsphase. Zu deren Beginn veranstaltet das Unternehmen in der Zeit vom 24. März bis zum 7. April sieben Infoabende für alle Bürgerinnen und Bürger. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Die Auftaktveranstaltung findet am 24. März im Feuerwehrhaus Silheim (Ortsstraße 9) statt. Weiter geht es dann am 25. März im Gasthof Rudolph in Kissendorf (Weißenhorner Straße 5), am 26. März ist Leonet im Gasthof Wolf (Osterbachstraße 42), am 27. März in der Alten Schule in Anhofen (Lehrer-Grotz-Weg 10/ Ecke Pfarrstraße), am 31. März findet der Infoabend in der Alten Schule in Schneckenhofen (Schulstraße 2) statt und am 1. April im Vereinsheim VFL Bühl 1922 e.V. (Ulmer Straße 36). Abschließend informiert das Unternehmen am 7. April in der Alten Schule/Musikerheim (Rohräckerweg 2) in Echlishausen über Glasfaser.

Leonet informiert in Bibertal über Glasfaserausbau

Projektleiterin Marijana Krajinovic wird das Ausbauvorhaben und die Vorteile der Glasfasertechnologie sowie die Sonderkonditionen beim geförderten Ausbau im Einzelnen erläutern. Danach gibt es die Möglichkeit, die offenen Fragen der Bevölkerung zu beantworten. Knapp 2000 Haushalte und Gewerbebetriebe werden im Rahmen eines geförderten Ausbaus über eine Gesamtlänge von 56 Kilometern Glasfaser erhalten. Die errechnete Wirtschaftlichkeitslücke finanziert der Freistaat mit seiner Gigabitrichtlinie zu 90 Prozent, zehn Prozent steuert die Gemeinde bei. Der geförderte Ausbau soll nach Unternehmensangaben im dritten Quartal dieses Jahres starten und im Ende 2027 fertiggestellt sein.

Projektleiterin Krajinovic erklärt: „Für die nutznießenden Bürgerinnen und Bürger im geförderten Ausbaugebiet ist der reine Glasfaseranschluss bis in den Hausanschlussraum beziehungsweise Keller mit keinen Kosten verbunden. Die Eigentümer müssen nur die Kabelverlegung auf ihrem Grundstück genehmigen.“ Im Sinne von Open Access wird das Netz auch anderen Anbietern für ihre digitalen Angebote offenstehen. Bis Ende Juni 2025 werden in Bibertal Beraterinnen und Berater von Leonet unterwegs sein, die sich nach Angaben des Unternehmens auch als solche ausweisen können. Alternativ zum Haustürgespräch können sich alle Interessenten jederzeit bei Multimedia Jentner oder digital informieren. Informationen gibt es auch an den Beraterstützpunkten in Anhofen, Alte Schule, immer donnerstags von 14 bis 18 Uhr oder im Sitzungssaal des Rathauses, immer montags, 9 bis 12 Uhr. (AZ)