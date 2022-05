Bibertal

18:00 Uhr

In Bibertal kippt die Stimmung wegen Bahnausbau: "Gleicht einer Enteignung"

Plus Das Bibertal mit seinen Orten hat in der Diskussion um den ICE zwischen Ulm und Augsburg eine Sonderstellung: Die Menschen sind von allen vier Gleisvarianten betroffen.

Von Sophia Huber

Wer zwischen Anhofen und Schneckenhofen oder auch von Kissendorf in Richtung Bühl unterwegs ist, dem fällt in diesen Tagen vielleicht eine kleine Birke am Wegesrand auf. Anfang Mai mag das nichts Ungewöhnliches sein. Doch das zarte Maibäumchen trägt eine wichtige Botschaft der Bibertaler. "Stoppt den Bahnsinn", steht auf einem Holzschild mit bunten Farben geschrieben. Die Diskussion um den neuen ICE, der in wenigen Jahren in höchstens 26 Minuten zwischen Ulm und Augsburg fahren soll, überschattet gerade alle Lebensbereiche der Bürgerinnen und Bürger in Bibertal und dessen Ortsteilen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

