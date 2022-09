Kilometerlanges Erdkabel ersetzt Freileitung im Bibertal

Das Stromnetz im Bibertal wird erneuert. Ein Erdkabel ersetzt die 20-kV-Freileitung, die durch Schneckenhofen verläuft. Wie davon die Verbraucher profitieren.

Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN), der Betreiber des regionalen Stromnetzes, ersetzt derzeit die 20-kV-Freileitung, die durch Schneckenhofen verläuft, durch ein Erdkabel. Laut Betreiberangaben hat das neue Kabel eine Länge von etwa einem Kilometer und eine höhere Übertragungsleistung: So entstehe eine zusätzliche Kapazität für Strom aus erneuerbaren Energien.

Mit einer Erdverkabelung werde das Stromnetz in Schneckenhofen erneuert und so die Versorgungssicherheit in der Region gestärkt, teilt Thomas Renz von der LEW Verteilernetz GmbH mit. Nach der Inbetriebnahme des Erdkabels werde die 1,3 Kilometer lange Freileitung, die mit 14 Masten durch Schneckenhofen verläuft, abgebaut, heißt es in der Pressemitteilung des Strombetreibers.

LVN wird einen Endmast mit besonderer Bauform errichten

Die Erdverkabelung beginnt nördlich von Schneckenhofen am Kötzer Weg und knüpft dort an die bestehende Freileitung an. Um das Kabel mit der Freileitung zu verbinden, errichtet LVN dort einen sogenannten Endmast. Die besondere Bauform dieses Masts stellt sicher, dass sich die Zugkräfte, die auf den Seilen von Freileitungen liegen, nicht auf die Erdverkabelung übertragen, geht aus der Pressemitteilung des Stromnetzbetreibers hervor.

Das Erdkabel verläuft dann über die Bürgermeister-Kempfle-Straße und Drillstraße, bis es südlich der Bubesheimer Straße am Georg-Elser-Weg endet. Dort wird das Kabel dann ebenfalls mit der Freileitung über einen neuen Kabelaufführungsmast verbunden.

Zwei neue Kompaktstationen ersetzen alte Turmstation

Das neue Erdkabel wird in einem Kabelgraben verlegt. Dafür hebt das von LVN beauftragte Bauunternehmen zuerst einen Graben in etwa einem Meter Tiefe aus und verlegt darin Leerrohre. Durch diese ziehen Monteure das Kabel mithilfe eines Vorseils ein. Sobald alle Kabelabschnitte verlegt sind, verbinden die Monteure die Teilstücke mit Muffen und verfüllen den Kabelgraben.

Im Zuge dieser Arbeiten baut LVN auch die alte Turmstation südlich der Drillstraße ab. Stattdessen errichtet LVN zwei neue, sogenannte Kompaktstationen: eine an der Drillstraße, Ecke Bürgermeister-Kempfle-Straße, und eine zweite an der Bubesheimer Straße, Ecke Schulstraße. In den Kompaktstationen wandeln Transformatoren die 20 kV Mittelspannung, die das Erdkabel transportiert, in 0,4-kV-Niederspannung um. Sie verbinden somit das regionale Mittelspannungsnetz mit dem lokalen Niederspannungsnetz, das die Haushalte versorgt. Die beiden Kompaktstationen sind wesentlich kleiner als die bisherige Turmstation und zahlen ebenfalls auf die Versorgungssicherheit in Schneckenhofen ein.

LVN plant, das Erdkabel bis Ende Oktober zu verlegen. Anschließend wird die Leitung geprüft, mit der bereits bestehenden Verkabelung im Ort verbunden und in Betrieb genommen. Netzkunden in der Region merken von den Arbeiten nichts. Der Strombetreiber investiert in das Verkabelungsprojekt insgesamt rund 515.000 Euro. (AZ)