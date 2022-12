Kirchenmauer in Kissendorf muss stabilisiert werden

Plus Tiefe Risse durchziehen die Mauer. Die Hälfte der Kosten muss die Gemeinde übernehmen. Anfang März möchte die Großtagespflege in Bühl eröffnen.

Eine kostspielige Nachricht hat Bibertals Bürgermeister Roman Gepperth den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten in der letzten Ratssitzung des Jahres präsentiert. Die Kirchenmauer in Kissendorf muss stabilisiert, der Mühlberg abgefangen werden. Die Kirchenverwaltung von St. Mauritius war im Rathaus gewesen und hatte die eher unerfreuliche Botschaft mitgeteilt, deren Notwendigkeit unübersehbar ist. Tiefe Risse durchziehen die Mauer.