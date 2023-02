Bibertal

vor 33 Min.

Kita Biberbande für fünf Wochen geschlossen wegen Schimmelsporen

Seit Ende Januar ist das Kinderhaus Biberbande in Kissendorf geschlossen. Zu viele Schimmelsporen waren in der Luft gemessen worden.

Plus In Bibertal ist das Johanniter-Kinderhaus Biberbande derzeit geschlossen. In Kürze gibt es eine Interimslösung für die Betreuung der Kinder.

Von Sandra Kraus

Momentan geschlossen ist das Johanniter-Kinderhaus Biberbande in Bibertal. Es sei nicht zu verantworten gewesen, dass dort noch Kinder betreut werden, heißt es von Seiten der Gemeinde. Bürgermeister Roman Gepperth erklärt, wie es dazu kam und wie es weitergeht.

