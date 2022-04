Körperverletzung und Beleidigung: Partystreit in Bibertal

Im Laufe eines Streits bei einer Party in Bibertal wird ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beleidigt. Die Polizei ermittelt auch wegen Körperverletzung.

Partystimmung in Bibertal in der Nacht von Samstag auf Sonntag: Doch die kippte auf der Feier für ein paar Personen gegen 1 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt gerieten ein 28-Jähriger und ein 31-Jähriger aus bislang unklaren Gründen in Streit. Als sich noch ein Dritter einmischte, kam es zu einer leichten körperlichen Auseinandersetzung, wie die Polizei berichtet.

Streitende wurden in Bibertal aus der Veranstaltungshalle gewiesen

Durch den Sicherheitsdienst wurden die Personen getrennt und der Veranstaltungshalle verwiesen. Dabei wurde der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beleidigt. Außerdem ermittelt die Polizei wegen einer Körperverletzung gegen ihn. Der genaue Tathergang und die Gründe für die Streitigkeit sind noch weitgehend unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, sich bei ihr zu melden (Telefonnummer 08221/9190). (AZ)