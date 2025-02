Kommt das Paketverteilzentrum nun doch nicht?

Die Sitzung des Bibertaler Gemeinderats am Dienstag leitete Zweite Bürgermeisterin Carola Pröbstle (CSU) – Bürgermeister Roman Gepperth (CSU) war erkrankt. „Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Gewerbegebiet an der Leipheimer Straße – Paketverteilzentrum Echlishausen“, so lautete einer der Tagesordnungspunkte. Darin geht es um die Errichtung eines Paketverteilzentrums für den Paketdienstleister GLS durch die Spedition Honold als Eigentümer der Fläche – ein Projekt, welches vor allem im Bibertaler Ortsteil Echlishausen auf nicht viel Begeisterung gestoßen war. Dieses gibt es offensichtlich nun nicht mehr.

Peter Wieser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Echlishausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

CSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis