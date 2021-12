Massive Probleme bei Wasserversorgung in Bibertal: Es gibt Ausgabestellen für Trinkwasser

Angesichts der massiven Probleme mit der Trinkwasserversorgung sollen die Bürger in Bibertal an Ausgabestellen versorgt werden. Auch ist eine Bürgerversammlung anberaumt.

Die Gemeinde Bibertal hat mehrere Stellen zur Ausgabe von Trinkwasser an die Bürgerinnen und Bürger eingerichtet, da es immense Probleme mit der regulären Versorgung gibt. Jeweils von 19 bis 21 Uhr sind die Verteilstellen zunächst am Montag, 20., Donnerstag, 23., und Mittwoch, 29. Dezember, sowie am Mittwoch, 5. Januar, besetzt. Sie befinden sich in:

Bühl, Parkplatz Netto

Echlishausen, Feuerwehrhaus

Ettlishofen, Feuerwehrhaus

Schneckenhofen, Feuerwehrhaus

Kissendorf und Silheim , Mehrzweckhalle Kissendorf /Schulparkplatz

und , Mehrzweckhalle /Schulparkplatz Anhofen, Feuerwehrhaus.

Pfandrückgabe bei Wasserausgabestellen in Bibertal möglich

Es wird darum gebeten, an die Pfandrückgabe zu denken. Diese ist bei der Wasserausgabe möglich. Aufgrund der aktuellen Situation hat die Gemeinde ihre telefonische Erreichbarkeit in der Verwaltung ausgeweitet. Zusätzlich zu den regulären Sprechzeiten erreichen die Bürger sie telefonisch unter 08226/8690-0 oder -19 am Samstag, 18. Dezember, von 8 bis 16 Uhr und am Sonntag, 19. Dezember, ebenfalls von 8 bis 16 Uhr. An diesem Freitag ist sie noch bis 16 Uhr zu erreichen.

Derweil hat die Gemeinde eine Bürgerversammlung anberaumt, um über die Situation der Trinkwasserversorgung in Bibertal zu informieren. Sie findet statt am Montag, 20. Dezember, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle Kissendorf. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Es gilt die 3G-Regelung, die am Eingang kontrolliert wird, und eine FFP2-Maskenpflicht. Es wird darum gebeten, dass aus jedem Haushalt beziehungsweise Familienverbund maximal eine Person teilnimmt, da höchstens 200 Personen zugelassen werden können. (AZ)

