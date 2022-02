Mofafahrer prallt auf Kreisstraße mit Reh zusammen, dieses stirbt

Bei einem Wildunfall auf der Kreisstraße zwischen Bühl und Kissendorf stürzt der 16-Jährige und verletzt sich leicht, das Reh stirbt beim Zusammenstoß.

Ein 16-Jähriger ist am Mittwochabend auf der Kreisstraße GZ 23 aus Richtung Bühl kommend in Richtung Kissendorf unterwegs gewesen. Dabei stieß er, so berichtet es die Polizei, mit einem Reh zusammen, welches die Fahrbahn überquerte.

Der jugendliche Mofafahrer verletzt sich leicht beim Sturz

Der Mofafahrer stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Das Reh wurde bei dem Zusammenstoß getötet. (AZ)