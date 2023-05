Bibertal

06:00 Uhr

Der nächste Schritt zum Paketverteilzentrum in Echlishausen ist getan

Plus Was auf der 3,4 Hektar großen Fläche an der Leipheimer Straße am Ortsrand von Echlishausen genau entstehen soll und um welche Themen es bei den Ortsterminen in Bibertal ging.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Die Spedition Honold plant für den Paketdienst GLS im Ortsteil Echlishausen das Errichten eines Paketverteilzentrums. Im März hatte der Bibertaler Gemeinderat mit nur knapper Mehrheit den Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplans gefasst. In der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses wurde nun der Vorentwurf vorgestellt.

Zuvor hatte Hubert Wolf ( Freie Wähler Bibertal) Bedenken gezeigt: Es habe heftige Diskussionen zu dem Vorhaben gegeben, man sollte alle Gemeinderäte an den Tisch nehmen. Ebenso wollte Wolf wissen, inwieweit und an was genau der Billigungsbeschluss binde. Ähnlich sah das Adolf Polzer (Freie Wähler Bibertal). Es sei bei der damaligen Entscheidung um eine Stimme gegangen und es handle sich um ein Riesenprojekt, bei dem der gesamte Gemeinderat beteiligt sein sollte. Bürgermeister Roman Gepperth ( CSU) erklärte: Die Geschäftsordnung erlaube, dass der Beschluss im Bau- und Umweltausschuss gefasst werden könne und er habe das etwas entzerren wollen. Wenn der Wunsch bestehe, das wäre auch sein Vorschlag, dann werde man die Ergebnisse der Trägerbeteiligung und die folgenden Schritte im gesamten Gremium behandeln. Peter Wolpert vom Krumbacher Ingenieurbüro Kling Consult, der im Anschluss den Vorentwurf vorstellte, fügte an: Man bestimme mit dem Billigungsbeschluss den nächsten Schritt in dem Bauleitplanverfahren, aber man habe auch die Möglichkeit nachzujustieren und Anpassungen vorzunehmen.

