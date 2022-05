Protest: Lasershow und Lärmsimulation zeigen "Horror" des Bahnprojekts

Plus Lasershow, Lärmsimulation und viele Reden: Etwa 600 Besucher kamen zur Protestveranstaltung gegen den Bahnausbau in die Gemeinde Bibertal.

25 Meter hoch und 600 Meter lang wäre das Brückenbauwerk über das Osterbachtal zwischen Ettlishofen und Silheim bei einer der vier Varianten des Bahnprojekts Ulm-Augsburg. Im Anschluss würde bei Raunertshofen ein weiteres Bauwerk folgen. Ein Skybeamer veranschaulichte am Freitag die Dimensionen, verstärkt durch einen Wassernebel von der Freiwilligen Feuerwehr Silheim, der geplante Trassenverlauf war mit Schildern abgesteckt. Eingeladen hatte die Interessengemeinschaft Bahntrassen Bibertal, mehr als 600 Personen waren gekommen.