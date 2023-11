Reh läuft bei Bubesheim einer Fahrerin vor das Auto

Im Herbst gibt es wieder mehr Gefahren im Straßenverkehr. Schlechte Sichtverhältnisse und Wildwechsel gehören dazu, wie eine Frau in der Nacht nach von Freitag auf Samstag erlebte.

Laub, das nass und damit rutschig werden kann, frühere Dunkelheit, möglicher Frost und außerdem der erhöhte Wildwechsel sind nur einige der Gefahren, die Autofahrern mehr Aufmerksamkeit im Herbst abverlangen. Das musste jetzt eine Frau in der Nacht von Freitag auf Samstag erfahren. Sie war auf der Staatsstraße 2020 von Bubesheim kommend in Richtung Schneckenhofen unterwegs, als ihr plötzlich ein Reh vor das Auto lief. Die Fahrerin konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern, berichtet die Polizeiinspektion Günzburg. Nach der Kollision lief das Reh davon. Am Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. (AZ)