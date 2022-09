Schockanruf bringt Bibertalerin beinahe um 25.000 Euro

Im letzten Augenblick scheiterte in Bibertal die Übergabe von 25.000 Euro an eine angebliche Gerichts-Mitarbeiterin. Die Polizei fahndet nach der Täterin.

Nach Polizeiangaben erhielt eine 77-jährige Frau aus der Gemeinde Bibertal am Freitag gegen 14 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, dass ihre Tochter einen Polizisten totgefahren habe und nun in Haft sitze. Für die Freilassung der Tochter müsse sie eine Kaution in Höhe von 25.000 Euro hinterlegen, die bei ihr Zuhause abgeholt werde. Die Geschädigte war über die Inhaftierung ihrer Tochter so geschockt, dass sie sich auf das Gespräch einließ. Der unbekannte Täter erteilte der Geschädigten diverse Aufträge und hielt sie so lange in der Leitung, bis die Abholerin des Geldes bei ihr eintraf.

Der Nachbar rief die Polizei

Es handelte sich um eine circa 40-jährige Frau mit südosteuropäischer Erscheinung, die sich als Mitarbeiterin eines Gerichtes ausgab. Die Seniorin wollte jedoch die Aushändigung des Geldes quittiert haben. Darauf wollte sich die Geldabholerin nicht einlassen. Unter dem Vorwand, sie müsse einen Quittungsblock aus dem Auto holen, setzte sie sich ins Auto und fuhr davon. Ein aufmerksamer Nachbar bekam den Vorfall mit und verständigte unverzüglich die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Frau verlief jedoch ohne Ergebnis. Glücklicherweise entstand der Geschädigten kein Vermögensschaden.

Betrugsmasche scheitert in Kötz

Am gleichen Tag versuchten Anrufbetrüger bei einem Ehepaar in Kötz ihr Glück. Der Anrufer gab sich ebenfalls als Polizist aus und gab an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Der Name und die Adresse des Ehepaares stehe auf einer Liste der Einbrecher. Bei dieser Betrugsmasche versuchen die Betrüger die Geschädigte zur Herausgabe von Wertgegenständen, wie Schmuck, Gold oder Ähnliches zu bewegen. Das Ehepaar durchschaute den Betrugsversuch und der Anruf wurde beendet, ohne dass es zur Herausgabe von Wertgegenständen kam. (AZ)