Schuldenstand in Bibertal ist so niedrig wie nie zuvor

Plus Nur etwas über 80.000 Euro Schulden hat Bibertal, doch bis Ende 2025 werden es vermutlich 2,2 Millionen Euro sein. So sieht es bei der Löschwasserversorgung aus.

Kämmerin Carola Bollinger legte dem Gemeinderat Bibertal in der jüngsten Sitzung die Jahresrechnung 2021 vor. Wie zu erwarten, war das Ergebnis noch schlechter als das Ergebnis des ersten Pandemiejahres 2020. Waren es 2019 noch 2,7 Millionen Euro, die erwirtschaftet wurden, waren es 2020 nur noch 1,8 Millionen und 2021 schließlich 940.000 Euro.