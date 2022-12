Bibertal

Spedition Honold plant in Echlishausen ein Paketverteilzentrum

Plus Die Neu-Ulmer Spedition möchte das Paketdepot am Eingang des Bibertaler Ortsteils errichten. Warum das nicht jedem in der Region gefällt.

Von Peter Wieser

30.000 Quadratmeter groß ist das an dieser Stelle nicht erweiterbare Areal in Echlishausen, auf dem das Neu-Ulmer Speditionsunternehmen Honold bauen möchte. Mit den Flächen sei man in Neu-Ulm derzeit "am Ende", erklärt der geschäftsführende Gesellschafter der Honold Logistik Gruppe GmbH & Co. KG, Heiner Matthias Honold, gegenüber unserer Redaktion. Deshalb habe man sich nach einem weiteren Standort umgesehen. 24 gibt es bisher in Deutschland, Rumänien und Ungarn. Die Fläche in Echlishausen habe noch eine persönliche, emotionale Note, so Honold. "Ganz in der Nähe ist meine Großmutter aufgewachsen." In der Region eine Erweiterungsmöglichkeit zu finden, sei ohnehin etwas Besonderes. "Ich sehe für niemanden einen Nachteil, alle Beteiligten ziehen ihre Vorteile aus dem Projekt", ist der Gesellschafter überzeugt, der für Kunden wie Airbus, Zeiss und Ratiopharm transportiert und mit moderner Logistik "ein Benchmark in Deutschland" setzen möchte.

