Trickbetrüger versucht es bei einer Frau aus Bibertal

Ein Anrufer gibt sich bei einer Frau aus Bibertal als ihr Sohn aus. Mit einer List will er sich Geld erschleichen.

Am Mittwoch erhielt eine Frau aus Bibertal einen betrügerischen Anruf, bei dem sich der Täter als Sohn ausgab und vortäuschte, dass er einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun angeblich eine Kaution entrichten müsse, um von der Polizei wieder freigelassen zu werden. Nicht zuletzt aufgrund wiederholter Berichterstattungen in den Medien erkannte die Geschädigte laut Polizei die Betrugsmasche und es kam zu keiner Geldübergabe. Die Polizei warnt nachdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Die Betrüger geben sich als Verwandte und/oder Polizeibeamte beziehungsweise auch als Staatsanwälte aus und täuschen vor, dass ein Verwandter sich in einer Notlage befindet. Auf diese Art und Weise wollen die Betrüger erreichen, dass ihre Opfer Geldzahlungen leisten. Die Polizei weist daraufhin, solche Anrufe sofort zu beenden. (AZ)