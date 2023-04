Unbekannte entsorgen Sperrmüll vor Glascontainern in Kissendorf

An einer Sammelstelle für Altglas stellen Unbekannte Kinderspielzeug, Sperrmüll und Unmengen an Hausrat ab. Ein Bürger hat inzwischen die Gemeinde informiert.

In Kissendorf haben Unbekannte ihren Sperrmüll vor der Altglassammelstelle deponiert. GZ-Leser Johannes Preußner hat die illegale Abfallentsorgung am Freitagmorgen entdeckt, als er sein Altglas wegbringen wollte, das Werk der Umweltsünder fotografiert und die Gemeinde darüber informiert. Auch unserer Redaktion hat er die Bilder zukommen lassen. Er schreibt: "Mit Erschrecken musste ich feststellen, dass jemand seinen ganzen Sperrmüll vor die Container abgeladen hat, sodass man nicht an die Container konnte." Neben ausgedienten Kinderspielsachen landeten ein defekter Staubsauger sowie jeglicher Unrat vor den Containern. Sollten die Umweltsünder ermittelt werden, droht ein Bußgeld. (AZ)