Unbekannter schlägt Loch in Tür einer 54-Jährigen in Bibertal

Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas von der Sachbeschädigung mitbekommen haben.

Im Zeitraum zwischen dem 6. Juli (19 Uhr) und dem 7. Juli (11.30 Uhr) ist im Bibertaler Ortsteil Echlishausen die Eingangstür am Nebenhaus einer 54-Jährigen in der Kirchstraße beschädigt worden. In der Tür war ein Loch. Vermutlich hatte ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand gegen das Türblatt geschlagen, so die Polizei. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)