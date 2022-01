Unfall in Bibertal: Reh überquert die Straße

Zwischen Straß und Opferstetten hat sich am Mittwochabend ein Wildunfall ereignet. Der Schaden am Auto ist gering.

Am Mittwochabend fuhr eine 64-Jährige mit ihrem Auto die Kreisstraße GZ26 von Straß nach Opferstetten. Plötzlich querte ein Reh die Fahrbahn. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Tier.

Wildunfall: Auto stößt in Bibertal mit Reh zusammen

Am Auto entstand ein Schaden an der Frontstoßstange in Höhe von etwa 250 Euro. (AZ)