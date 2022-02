Verkehrsunfall in Anhofen: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Bei einem Zusammenstoß wurde eine 21-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt. 47 Einsatzkräfte der Feuerwehren Anhofen, Pfaffenhofen und Großkötz waren im Einsatz.

In der Landrat-Dirr-Straße in Anhofen ist es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 21-Jährige gegen 19 Uhr vom Krautgartenweg kommend nach rechts auf die Landrat-Dirr-Straße abbiegen. In der Landrat-Dirr-Straße fuhr zeitgleich ein 25-Jähriger gemeinsam mit zwei weiteren Mitfahrern geradeaus in Richtung Ortsausgang.

Die Feuerwehr musste die Frau aus ihrem Auto befreien

Die Autofahrerin missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt des 25-Jährigen und stoß mit seinem Wagen zusammen. Beim Zusammenstoß wurde die 21-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste, so berichtet die Polizei Günzburg, durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde die 21-Jährige leicht verletzt und nach Erstversorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Insassen des zweiten Fahrzeugs blieben unverletzt. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Insgesamt waren 47 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Anhofen, Pfaffenhofen und Großkötz im Einsatz. Sie kümmerten sich neben der Befreiung der 21-Jährigen aus ihrem Auto um die Absperrung der Fahrbahn. Zudem wurden zwei Besatzungen des Rettungsdienstes, ein Notarzt und ein Einsatzleiter Rettungsdienst am Unfallort eingesetzt. (AZ)

