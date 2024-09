Zwei Männer streiten: Faustschlag trifft den Dritten

Am Sonntagabend sind ein 31-Jähriger und ein 36-jähriger Mann in der Ulmer Straße in Opferstetten in einen Streit geraten. Während des Streits versuchte laut Polizeibericht der jüngere Mann dann den anderen anzugreifen und ihn mit der Faust schlagen. Ein ebenfalls anwesender 38-jähriger Mann, der den Streit schlichten wollte und zwischen die beiden ging, bekam den Faustschlag ab. Alle drei Männer waren erheblich alkoholisiert. Die Polizei Günzburg hat die Ermittlungen gegen den 31-Jährigen wegen Körperverletzung aufgenommen. (AZ)