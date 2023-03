Bibertal

Zweimal wird in Bühl eingebrochen: Wer hat etwas gesehen?

Möglicherweise war es der gleiche Täter, der in zwei Häuser in Bühl eingebrochen ist. Die Polizei schließt nicht aus, dass mehrere Personen am Werk waren.

Zweimal sind unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 18.30 Uhr in Bühl eingebrochen. Wie die Polizei Günzburg berichtet, machten sich der oder die Täter an Wohnanwesen im Kirchberg und im Hasenweg zu schaffen. Der oder die bislang unbekannten Täter erbeuteten hierbei unter anderem Bargeld. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass die beiden Einbrüche von dem oder denselben Tätern begangen wurden. Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zu dem oder den Unbekannten machen können und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)

