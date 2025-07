Prost und Namaste – was das Bieryoga am Mindelstrand kann

Sie praktizieren es in Großstädten wie Berlin, Hamburg und München – und jetzt auch in Offingen: das Yoga, mit einem ganz besonderen Extra. Einer Flasche Bier. Die Yogalehrerin Melanie Mendel, die sonst im Bienenhaus in Burgau ihre Stunden abhält, veranstaltet am Mindelstrand in Offingen am Freitagabend, 25. Juli, um 18 Uhr wieder eine Runde Bieryoga. Doch ein kühles Helles und Yoga: Passt das zusammen?

Bieryoga in Offingen: Spaß und Entspannung mit Bier auf der Yogamatte

Ja, sagt Mendel und lacht. Und das aus keiner tieferen Bedeutung heraus. Bieryoga soll einfach Spaß machen, „etwas Lustiges sein“, erklärt sie. „Es muss ja nicht immer alles Sinn machen.“ Mendel kennt Bieryoga bereits aus größeren Städten und hatte Lust, es in den Sommermonaten in Offingen anzubieten.

Damit hat sie scheinbar bei vielen Menschen einen Nerv getroffen. Zur ersten Stunde Anfang Juni kamen 23 Frauen und Männer. Ein Teil von ihnen besucht regelmäßig die Yogastunden von Mendel in Burgau. Ein anderer Teil erfuhr über die sozialen Medien von dem außergewöhnlichen Angebot und kam mit Freunden vorbei. Nachdem alle ihre bunten Matten auf der grünen Wiese ausgebreitet hatten, schnappten sie sich eine kühle Flasche Bier aus einem der Kästen, die Mendel mitgebracht hatte. „Selbstverständlich habe ich auch die alkoholfreie Variante im Angebot“, betont sie.

Achtsames Biertrinken zu Beginn der Yogastunde

Wie startet man mit Bier perfekt in die Yogastunde? Wie wird die Flasche Teil der Routine? „Am Anfang üben wir uns im achtsamen Biertrinken“, sagt Mendel. Sie erklärt den Teilnehmenden, wo das Bier herkommt, welche Wege es zurücklegte, um jetzt in Offingen zu sein. „Wir riechen an dem Getränk, saugen seinen Geruch auf und nehmen einen langsamen Schluck.“

Icon Vergrößern Yogalehrerin Melanie Mendel unterrichtet normal im Bienenhaus in Burgau. Das Bieryoga bietet sie im Sommer in Offingen an. Foto: Pauline Held Icon Schließen Schließen Yogalehrerin Melanie Mendel unterrichtet normal im Bienenhaus in Burgau. Das Bieryoga bietet sie im Sommer in Offingen an. Foto: Pauline Held

Dann geht es in die Übung. Beim Sonnengruß wird die braune Flasche in die Höhe gestreckt. Bei manchen Abläufen muss sie kurz zur Seite gestellt werden. Die Position „Krieger zwei“ funktioniere hervorragend mit Bier in der Hand, das wie eine Hantel ein zusätzliches Gewicht in die Übungen bringt. Immer wieder wird ein Schluck genommen.

Melanie Mendel bietet am Mindelstrand Yogastunden an, die sich auch gut für Anfängerinnen und Anfänger eignen. „Wir halten eine klassische Yogastunde ab und trainieren den ganzen Körper.“ Wer Bieryoga am Freitagabend ausprobieren will, kann sich telefonisch unter 0160/96449720 anmelden. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro, die erste Flasche Bier ist inklusive. Falls es am Freitagabend regnen sollte, wird Mendel einen Ersatztermin im August anbieten.