Sie haben abgestimmt: Das sind die kreativsten Kostüme im Landkreis

Bis Aschermittwoch konnten Leserinnen und Leser unter allen Einsendungen für ein Faschingskostüm im Bildervoting abstimmen. Gewonnen haben die Elfen aus Mönstetten.

Mit ihren selbst gebastelten Blumenkränzen, den rosa Tüllröcken und ihren glitzernden Flügeln haben die sechs Elfen aus Mönstetten wohl auch die Leserinnen und Leser der Günzburger Zeitung und den Mittelschwäbischen Nachrichten verzaubert. Mit 112 von insgesamt 407 Stimmen lagen Gertrud, Elisa, Ilona, Sophie, Lea und Vanessa mit ihrem Kostüm auf dem ersten Platz beim Bildervoting. Als Elfen waren sie auf dem Faschingsumzug in Landensberg.

Als zauberhafte Elfen waren Gertrud, Elisa, Ilona, Sophie, Lea und Vanessa auf dem Faschingsumzug in Landensberg unterwegs. "Unsere Kronen haben wir gemeinsam in der Gruppe selbst gebastelt." Foto: Kathrin Beil

Zur Abstimmung über das kreativste Faschingskostüm standen insgesamt neun Fotos beziehungsweise Verkleidungsideen. Der zweite Platz mit 70 Stimmen ging an Olaf Kirsch, Jessica Roller und Patricia Porstendörfer mit ihrer "außerirdischen" Kostümidee. Die drei Freunde lassen sich jedes Jahr etwas Neues einfallen – nie wird ein Kostüm von der Stange gekauft. Sie nähen, tackern und kleben, schreiben sie zu ihrem Foto. Am Ende wird jedes Jahr am Gumpigen Donnerstag in Burgau das neue Werk gezeigt.

Das Thema "Space" haben Olaf Kirsch, Jessica Roller und Patricia Porstendörfer umgesetzt. Die drei lassen sich jedes Jahr ein neues Kostüm einfallen. "Da wird genäht, geklebt, getackert und so manche Dinge zweckentfremdet", schreiben sie zu ihrer Einsendung. Foto: Porstendörfer

Der Altersdurchschnitt auf dem Kinderball des TSV Ziemetshausen wurde mit diesem kleinen Gast wohl etwas nach oben gedrückt. Zu sehen ist auf dem Foto Mathias als "Opa Hias" und sein großer Bruder Paul. "Opa Hias" war wohl nicht ganz damit einverstanden, dass der Polizist ihn festnehmen wollte. "Nach der Festnahme ging es allerdings direkt in den Kindergarten Märcheninsel", schreibt Mama Katharina Fischer. Das niedliche Foto der Brüder hat 65 Stimmen und somit den dritten Platz erreicht.

Der kleine Mathias hat sich als "Opa Hias" verkleidet. Der ist nicht ganz damit einverstanden, dass sein großer Bruder Paul ihn festnehmen möchte. Nach der Festnahme ging es direkt in den Kindergarten Märcheninsel in Ziemetshausen. Foto: Katharina Fischer

Lesen Sie dazu auch