Das „Bluegrass Paradies" Birkenried entzückt die Fans

Die Country- und Western-Friends Kötz riefen zum Festival nach Birkenried und die Gäste kamen bis aus dem Ausland. Das Programm war hochkarätig.

Zum 14. Mal veranstalteten die Country- und Western-Friends Kötz ihr beliebtes Bluegrass-Festival im an beiden Abenden ausverkauften Kulturgewächshaus Birkenried. Zahlreiche Gäste reisten aus dem benachbarten Ausland an. Einmal mehr hatten es die CWF Kötz verstanden, ein abwechslungsreiches und hochkarätiges Kontrastprogramm zu kredenzen.

Erste Band am ersten Tag war das Quintett Bunch of Grass, gegründet vor zwei Jahren von dem Schwabacher Gitarristen, Sänger und Songschreiber Markus Rapke. Die fünf Bandmitglieder operieren klassisch mit einem zentralen Mikrofon und optimieren den Sound ständig aufs Neue, indem sie geschickt mit der Dynamik arbeiten. Die zweite Band war Bluegrass Cash. Vier Herren aus dem Raum Köln interpretierten Songs, die Johnny Cash gesungen hat (auch solche, die er gecovert hat), geschickt im Bluegrass-Sound. Man kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, wie toll die Songs im Bluegrass-Stil klingen.

Am zweiten Tag öffnete das Gewächshaus schon früh seine Türen, denn da stehen immer drei Auftritte auf dem Programm. Opener war Caludo, ein Trio, bei dem als Herkunft die Schweiz angegeben ist. Eigentlich ist die Musik von Caludo eher Folk als Bluegrass. Sie spielen American Folk mit einer Prise Bluegrass-Drive. Gelegentlich gibt’s auch mal irische Jigs und Reels zu hören, und auch Songs in Deutsch. Das Besondere: Alle Titel stammen aus ihrer eigenen Feder. Nicht alles ist sofort eingängig, doch je länger man zuhört, umso besser klingt’s. Es folgte das Quartett Nugget aus Österreich. Diese vier gut gelaunten Leute präsentierten klassischen Bluegrass wie aus dem Lehrbuch, jedoch alles geschickt modernisiert. Von „San Antonio Rose“, Western Swing also, bis zu einem aktuellen Country-Titel „Still Loving You“ von den Common Linnets (NL) reicht das vielseitige Repertoire.

Exzellente Spezialisten auf den Instrumenten

Headliner war die Coral Creek Sting Band aus Denver, Colorado (USA). Alle vier sind exzellente Spezialisten auf ihren Instrumenten und der dreistimmige Gesang war ein Genuss für die Ohren. Mal klingt es wehmütig, dann aber auch recht furios. Sie verstehen es meisterhaft, aus einem Song, der eigentlich nur zwei Akkorde benötigt, eine wahre Symphonie zu machen. Der Beifall für alle drei Bands war enorm. Er steigerte sich noch mehr bei der abschließenden Session mit Mitgliedern aller drei Bands.

Am letzten Tag gab es den obligatorischen Gottesdienst an der Birkenried-Kapelle. Am Nachmittag stand die Coral Creek Sting Band bei der Sonntagsmatinee nochmals auf der Bühne und brachte zwei gänzlich unterschiedliche Sets als am Vorabend. Ein wohlklingender Ausklang eines Wochenendes in tollem Ambiente. (AZ)

