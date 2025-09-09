Am BKH Günzburg werden weiter Neurochirurgen ausgebildet

Die Bayerische Landesärztekammer hat Prof. Christian Rainer Wirtz und Prof. Ralph König (beide Klinik für Neurochirurgie) die Weiterbildungsermächtigung nach der neuen Weiterbildungsordnung für die volle Weiterbildungszeit von 72 Monaten erteilt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Bezirkskliniken Schwaben hervor. Die Neurochirurgische Klinik der Universität Ulm am Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg erfüllt demnach mit ihrem breiten Behandlungsspektrum auf höchstem Niveau alle Voraussetzungen, um Ärztinnen und Ärzte voll umfänglich zu neurochirurgischen Fachärztinnen und -ärzten auszubilden.

Neu ist, dass auch dem Leitenden Oberarzt Prof. König die volle Weiterbildungsermächtigung erteilt wurde. Wie der Ärztliche Direktor der Klinik, Prof. Wirtz, weiter mitteilt, hat er die Weiterbildungsermächtigung für die Intensivmedizin ebenfalls erneut beantragt. Er hofft, dass ihm diese ebenfalls noch im laufenden Jahr wieder für die gesamte Weiterbildungszeit erteilt wird, dann mit Oberarzt PD Dr. Michal Hlavac. (AZ)