Blitzermarathon: Hier wird am Freitag im Landkreis Günzburg kontrolliert

Heute findet der bayernweite Blitzermarathon 2024 statt. Wo im Landkreis Günzburg Messstellen sind und welchen Hintergrund die Aktion hat.

Im Straßenverkehr sollte man immer auf das richtige Tempo achten. Am Freitag, 19. April, ist allerdings besonders Vorsicht geboten, denn um 6 Uhr dann startet der europaweite "Speedmarathon", an dem sich auch Bayern beteiligt. Wie in den vergangenen Jahren hat das Bayerische Innenministerium die rund 1500 Messstellen veröffentlicht, an denen im Freistaat an diesem Tag das Tempo kontrolliert wird. Auch im Landkreis Günzburg warten am Freitag viele Blitzer auf Verkehrssünder. Von den insgesamt 26 Messstellen befinden sich sieben in Günzburg. Dazu kommen noch mobile zivile Einsatzfahrzeuge mit eingebauten Messinstrumenten.

Koordiniert wird die Aktion vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk ROADPOL. Bayern beteiligt sich im Rahmen des Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 "Bayern mobil – sicher ans Ziel" am 24‑Stunden-Blitzmarathon. Auch andere Bundesländer nehmen teil.

64 km/h zu schnell war vergangenes Jahr der Blitzermarathon-Spitzenwert

Der Blitzmarathon im vergangenen Jahr lief weitgehend ruhig ab. Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, also in den Landkreisen Günzburg, Neu-Ulm und Unterallgäu sowie den kreisfreien Städte Kaufbeuren, Kempten und Memmingen, hatte es in den 24 Stunden insgesamt 374 Fahrerinnen und Fahrer erwischt. Der höchste Verstoß war eine Geschwindigkeitsüberschreitung im Kreis Neu-Ulm von 64 Kilometern pro Stunde. An manchen der vorher bekannt gegebenen Stellen stand auch gar kein Blitzer. Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, erklärte damals, dass die Stellen auch nur die mögliche Auswahl abbildeten. "Es ist nicht zwingend vorgeschrieben, dass überall gemessen wird." Neben den Blitzern mit Kamer werden auch diesmal Beamtinnen und Beamten aus den Dienststellen mit den Laserhandgeräten unterwegs sein.

Ziel sei es, die Autofahrer zu sensibilisieren. Denn eine zu hohe Geschwindigkeit könne fatale Folgen haben. Im vergangenen Jahr ereigneten sich im Landkreis Günzburg 3813 Unfälle. Gestorben sind dabei neun Personen, verletzt wurden 598. Im Vorjahr waren es 627 Verletzte und sechs Tote im Straßenverkehr. Polizeivizepräsident Dominikus Stadler sagte dazu: "Jeder Mensch, der im Straßenverkehr sein Leben verliert, ist einer zu viel. Häufig geschehen diese Unfälle auf unseren Landstraßen." Da hohe Geschwindigkeiten ein besonderes Risiko bergen, verfolge die Polizei Temposünder und Raser konsequent.

Blitzermarathon 2024: Die Messstellen im Landkreis Günzburg

Diese Kontrollpunkte im Landkreis Günzburg hat das Bayerische Innenministerium bekannt gegeben:

Ichenhausen B16 , Abs. 1180, km 0,15, Höhe V-Markt, innerorts Tempo 50

, Abs. 1180, km 0,15, Höhe V-Markt, innerorts Tempo 50 Leipheim GZ4, Abs. 130, km 0,83, Höhe Waldvogel, innerorts Tempo 100

GZ4, Abs. 130, km 0,83, Höhe Waldvogel, innerorts Tempo 100 Thannhausen Fritz-Kiniger-Straße ( Schule ), innerorts Tempo 30

( ), innerorts Tempo 30 Ziemetshausen B300 , außerorts Tempo 70

, außerorts Tempo 70 Deisenhausen St 2019, außerorts Tempo 70

Bubesheim St 2020, Abschnitt 520, außerorts Tempo 100

St 2020, Abschnitt 520, außerorts Tempo 100 Burgau K GZ 31, Abschnitt 110, außerorts Tempo 70

K GZ 31, Abschnitt 110, außerorts Tempo 70 Jettingen-Scheppach St 2025, Abschnitt 435, außerorts Tempo 100

St 2025, Abschnitt 435, außerorts Tempo 100 Jettingen-Scheppach BAB 8, Abschnitt 260 - TRA Burgauer See, außerorts Tempo 80

BAB 8, Abschnitt 260 - TRA Burgauer See, außerorts Tempo 80 Kammeltal St 2024, Egenhofen , innerorts Tempo 70

St 2024, , innerorts Tempo 70 Neuburg/Kammel St 2023, Abschnitt 380, außerorts Tempo 100

St 2023, Abschnitt 380, außerorts Tempo 100 Burgau (Unterknöringen) St 2024 Ab. 200 Km 3, außerorts Tempo 100

St 2024 Ab. 200 Km 3, außerorts Tempo 100 Dürrlauingen ( Mindelaltheim ) St 2025 Ab. 330 Km 2,2, außerorts Tempo 70

St 2025 Ab. 330 Km 2,2, außerorts Tempo 70 Kammeltal/Egenhofen (Ortszufahrten) St. 2024 Ab. 160 Km 1,25, außerorts Tempo 70

Jettingen-Scheppach (Kreisverkehr) St. 2025 Ab. 435 Km 3,1, außerorts Tempo 100

(Kreisverkehr) St. 2025 Ab. 435 Km 3,1, außerorts Tempo 100 Jettingen-Scheppach St. 2025 Ab. 470 Km 0,1, außerorts Tempo 70

Günzburg: Donaustraße 1, außerorts Tempo 70

Heidenheimer Straße 7, innerorts Tempo 50

B 16, Abschnitt 1280, außerorts Tempo 70

B 16, Abschnitt 1260, Bundesstraße außerorts Tempo 70

B 16, Abschnitt 1300, außerorts Tempo 70

B 16, Abschnitt 1360, außerorts Tempo 100

St 1168, Abschnitt 100, außerorts Tempo 70 St 2028, Abschnitt 100, außerorts Tempo 70