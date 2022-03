Blitzmarathon: Auf der Jagd nach Rasern im Kreis Günzburg

Ab Donnerstagfrüh wird an über 2000 Stellen in Bayern die Geschwindigkeit gemessen - auch im Landkreis Günzburg. Wo geblitzt wird und wann es teuer wird.

"Zu schnelles Fahren ist die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle", erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Vorfeld des neunten Bayerischen Blitzmarathons, der in dieser Woche stattfindet. Etwa ein Viertel der tödlichen Verkehrsunfälle auf Bayerns Straßen hänge mit nicht angepasster Geschwindigkeit zusammen.

Vergangenes Jahr wurden in Bayern 109 Personen durch solche Unfälle getötet, 2020 waren es 147. Von Donnerstag, 24. März, 6 Uhr, bis Freitag, 25. März, 6 Uhr, wird in Bayern 24 Stunden lang geblitzt. Insgesamt etwa 2000 Polizistinnen und Polizisten sowie ungefähr 50 Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit an circa 2200 möglichen Messstellen in ganz Bayern mit Schwerpunkt vor allem auf Landstraßen.

Beim vorangegangenen Blitzmarathon hat die bayerische Polizei 7036 Geschwindigkeitssünder erwischt, trotz ebenfalls frühzeitig veröffentlichter Messstellen. Der bayernweit traurige Höchstwert wurde vergangenes Jahr im Landkreis Günzburg gemessen: Ein Motorradfahrer erreichte auf der Staatsstraße 2020 bei Bubesheim 231 Kilometer pro Stunde – erlaubt waren deren 100. Dort wird auch in diesem Jahr wieder geblitzt.

An 26 Punkten wird im Landkreis Günzburg geblitzt

An diesen insgesamt 26 Messstellen im Landkreis Günzburg wird geblitzt:

Breitenthal, ST 2018, außerorts, Tempo 70

Bubesheim, ST 2020, außerorts, Tempo 100

Burtenbach, ST 2025, außerorts, Tempo 100

Deisenhausen, B16, außerorts, Tempo 100

Deisenhausen, ST 2019, außerorts, Tempo 70

Dürrlauingen, GZ 11, außerorts, Tempo 100

Günzburg, Am Mittleren Stadtbach, innerorts, Tempo 30

Günzburg, Christa-Wall-Straße, innerorts, Tempo 30

Günzburg, Heidenheimer Straße, innerorts, Tempo 50

Günzburg, Krankenhausstraße, innerorts, Tempo 50

Günzburg, Donaustraße, außerorts, Tempo 70

Günzburg, B 16, außerorts, Tempo 70

Jettingen-Scheppach, Autobahn A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart an der Zufahrt Burgauer See, außerorts, Tempo 80

Jettingen-Scheppach, ST 2025, außerorts, Tempo 100

Kammeltal, ST 2014, außerorts, Tempo 70

Krumbach, Karl-Mantel-Straße, innerorts, Tempo 20

Krumbach, Pfarrer-Sing-Straße, innerorts, Tempo 30

Krumbach, Robert-Steiger-Straße, innerorts, Tempo 30

Krumbach, Talstraße, innerorts, Tempo 30

Krumbach, B 300 Höhe Krumbad, außerorts, Tempo 70

Landensberg, ST 2510, innerorts, Tempo 50

Neuburg, ST 2023, außerorts, Tempo 100

Thannhausen, Fritz-Kieninger-Straße, innerorts, Tempo 30

Thannhausen, B 300, außerorts, Tempo 100

Ursberg, Monika-Seemüller-Straße, innerorts, Tempo 30

Ziemetshausen, B 300, außerorts, Tempo 70

Höhere Bußgelder beim Blitzmarathon 2022 als noch vor einem Jahr

Wer diesmal beim zu schnellen Fahren erwischt wird, zahlt dieses Jahr mehr als noch beim Blitzmarathon 2021. Denn seit November vergangenen Jahres wurden deutlich höhere Bußgelder fällig. So kosten innerorts etwa Geschwindigkeitsverstöße mit 16 bis 20 Kilometer pro Stunde 70 Euro; zuvor waren es 35 Euro. Ab 41 Kilometer pro Stunde zu schnell sind 400 statt bisher 200 Euro fällig. Wer außerorts mit 16 bis 20 Stundenkilometern mehr als erlaubt erwischt wird, muss 60 anstatt 30 Euro zahlen. Innenminister Herrmann betont allerdings: "Unser Blitzmarathon soll alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Es geht nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken."