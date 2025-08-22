Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

BMW in Deffingen mit spitzem Gegenstand zerkratzt

Günzburg

BMW in Deffingen mit spitzem Gegenstand zerkratzt

Ein Unbekannter beschädigte am Donnerstag ein Auto, das auf dem Pendlerparkplatz in der Hauptstraße abgestellt wurde. Wer hat etwas beobachtet?
    • |
    • |
    • |
    Ein BMW, der in der Hauptstraße in Deffingen geparkt war, ist von einem Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.
    Ein BMW, der in der Hauptstraße in Deffingen geparkt war, ist von einem Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild)

    Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag im Günzburger Stadtteil Deffingen ein geparktes Auto zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen 8 und 18.15 Uhr auf dem Pendlerparkplatz in der Hauptstraße. Der Pkw der Marke BMW wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Günzburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden