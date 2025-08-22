BMW in Deffingen mit spitzem Gegenstand zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag im Günzburger Stadtteil Deffingen ein geparktes Auto zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen 8 und 18.15 Uhr auf dem Pendlerparkplatz in der Hauptstraße. Der Pkw der Marke BMW wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Günzburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)

