Tödlicher Unfall auf dem Bodensee: Segler aus dem Landkreis sind schockiert

Ein schrecklicher Unfall ist am Wochenende auf dem Bodensee passiert: Zwei Boote sind am Samstag so schwer kollidiert, dass eine Frau aus dem Landkreis Günzburg dabei ums Leben gekommen. Tobias Dirr, Vorsitzender der Skipper Gilde Schwaben, zeigt sich am Telefon schockiert, kann auf Nachfrage unserer Redaktion jedoch weder bestätigen noch ausschließen, dass es sich bei der Verunglückten um eines der rund 260 Mitglieder handelt. Er selbst und andere Vereinsmitglieder waren am Wochenende bei der Herbstregatta in Günzburg voll eingespannt, er habe erst aus der Zeitung von dem Unglück erfahren. Laut dem Vorsitzenden des Breitenthaler Segelclubs, Thomas Böttinger, befand sich die Verstorbene nicht unter den 200 Mitgliedern seines Vereins. Beide Segelclub-Chefs sind sich einig: „Was passiert ist, ist tragisch.“

Laut Polizeibericht soll sich das Unglück am Samstagnachmittag folgendermaßen zugetragen haben: Ein Motorboot soll mit erhöhter Geschwindigkeit am österreichischen Bodenseeufer entlang und auf ein Segelboot zugefahren sein, auf dem sich ein Ehepaar aus dem Landkreis Günzburg befand. Beim folgenden Zusammenstoß kenterte das Segelboot und wurde vollständig zerstört. Während der Mann vor der Kollision noch von dem Segelboot springen konnte, erlitt seine 57-jährige Frau tödliche Verletzungen, teilte die Polizei Vorarlberg mit.

Am Samstag fand in Günzburg eine Kajütbootregatta statt

Der genaue Ablauf ist weiter Gegenstand von Ermittlungen, die Polizei ermittelt wohl gegen den Mann am Steuer des Motorboots. Tobias Dirr, der seit dem vergangenen Jahr der Skipper Gilde Schwaben vorsteht, weiß aus Erfahrung, dass solche Unglücke „äußerst selten“ passieren, will sich aber mit jeglichen Spekulationen zurückhalten. Er könne nur so viel sagen, dass ein Segelboot stets Vorfahrt vor einem Motorboot habe. Letzteres sei „ausweichpflichtig“, da ein Segler niemals kurzfristig Platz machen könne. Außerdem gebe es eine Höchstgeschwindigkeit für Motorboote auf dem Bodensee, 40 Kilometer pro Stunde dürften nicht überschritten werden,

Dirr selbst hat einst auch auf dem Bodensee seinen Segelschein gemacht, erzählt er, war aber in der Folge dort nur noch selten. Er erinnert sich, dass früher ein paar Mitglieder dort einen Liegeplatz für ihr Segelboot hatten, es aber verlegt hätten, weil die Gebühren und der Zeitaufwand zu hoch wurden. Dirr ist nicht bekannt, dass heutzutage noch Vereinsmitglieder regelmäßig zum Segeln an den Bodensee gehen. Warum auch so weit fahren, findet er, wo doch die Günzburger vor Ort einen „wunderschönen Wassersportsee“ hätten.

Das Vereinsgrundstück der Skipper Gilde Schwaben liegt nordwestlich von Günzburg inmitten eines Naturschutzgebiets im Donaumoos. Foto: Skipper Gilde Schwaben (Archivbild)

Das Vereinsgrundstück liegt nordwestlich von Günzburg inmitten eines Naturschutzgebiets im Donaumoos. Der Mooswaldsee ist ein 0,26 Quadratkilometer großer Baggersee, dort seien auch keine Motorboote unterwegs. Am Samstagnachmittag war Dirr selbst wieder am See, die Kajütbootregatta stand auf dem Programm. Acht Boote seien an den Start gegangen. Dass zeitgleich ein dramatisches Unglück auf dem Bodensee passierte, habe niemand mitbekommen.

Auf dem Bodensee herrschten anspruchsvolle Windverhältnisse

Als der Vorsitzende des Breitenthaler Segelclubs, Thomas Böttinger, vom Unglück erfuhr, habe er sich sofort über die dort vorherrschenden Wetterverhältnisse informiert. „Das ist eigentlich ein unglaublicher Vorgang, einfach unvorstellbar und nicht nachvollziehbar“, zeigt er sich fassungslos. Auf dem Bodensee hätten durchaus anspruchsvolle Windverhältnisse geherrscht, so Böttinger. „Das ist auch mit Geräuschen verbunden. Da hörst du unter Umständen niemanden von hinten herannahen.“ Ein Segelboot sei jedoch nicht so rasant unterwegs, dass es plötzlich ins Blickfeld eines Motorbootführers gerate. „Der muss meiner Ansicht nach ‚geschlafen‘ haben.“ Denn ein Jollenkreuzer, als den Böttinger das Fahrzeugwrack Bildern nach identifiziert habe, sei alles andere als klein, habe einen hohen Mast mit großem Segel. Den sehe man bei guter Sicht. Als Segler habe man bei einer Kollision praktisch keine Chance. Man sitze ja mit dem Rücken zum Wind, blicke also in Fahrtrichtung. Da bemerke man keinen von hinten Herannahenden.

Peter Wolpert, selbst Vereinsmitglied in Breitenthal, ergänzt, dass es wie auf dem Land auch auf dem Wasser Verkehrsregeln gibt. „Das Motorboot ist der Stärkere, der muss eigentlich aufpassen“, erklärt er. Auch müsse mit an die Verhältnisse angepasster Geschwindigkeit gefahren werden. Aus Seglersicht, so sagt er, könne es schon mal brenzlige Situationen in größeren Gewässern geben. Ein Segelboot müsse mit dem Wind fahren und könne nicht in jedem Fall schnell in alle Richtungen ausweichen. Er persönlich bestehe in solchen Fällen „lieber nicht unbedingt auf meinem Vorfahrtsrecht“, sagt er. Zum Glück habe der Segelclub Breitenthal ein schönes Vereinsgelände am Oberrieder Weiher, auf dem keine Motorboote zugelassen seien. Nur die Wasserwacht und das vereinseigene Rettungsboot fahren motorbetrieben auf dem See. So gebe es die Problematik eines solchen Unfalls auf dem Vereinsgewässer nicht.