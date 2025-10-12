Frau aus Kreis Günzburg stirbt bei Unfall mit Motorboot auf Bodensee

Am Samstag, 11. Oktober, ist es auf dem österreichischen Teil des Bodensees zu einem tödlichen Unfall zwischen zwei Booten gekommen. Das berichtete die Polizei Vorarlberg. Medienberichten zufolge stammte die gestorbene Frau aus dem Landkreis Günzburg.

Bootsunglück auf dem Bodensee: Frau aus Schwaben stirbt

Wie die österreichische Polizei mitteilte, ereignete sich der tödliche Unfall am Samstag gegen 15.35 Uhr rund drei Kilometer vom Ufer des Bodensees entfernt. Ein Motorboot mit vier Österreichern an Bord – drei Männern und einer Frau – fuhr schnell auf ein Segelboot zu. Beide Passagiere des Segelbootes kamen aus dem Landkreis Günzburg in Schwaben. Schließlich stieß das Motorboot mit dem Segelboot zusammen. Laut Polizei kenterte das Segelboot infolge des Zusammenstoßes. Es sei vollständig zerstört worden.

Kurz bevor das Motorboot in das Segelboot fuhr, sprang der Ehemann von Bord. Die 57-jährige Schwäbin hingegen wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei berichtete, trieb die Frau im Wasser, als sie gefunden wurde.

Die Frau befand sich mit einem Mann auf dem Segelboot, als das Motorboot in dieses fuhr. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

Bayerin verunglückt tödlich: Keine Reanimation mehr möglich

Die Einsatzkräfte vor Ort leisteten sofort Erste Hilfe und begannen, die Frau zu reanimieren. Dennoch blieben alle Maßnahmen erfolglos. Die Schwäbin starb noch an der Unfallstelle.

Später versorgten die Rettungskräfte die weiteren Beteiligten. Diese standen unter Schock, waren jedoch unverletzt. Später kümmerte sich ein Kriseninterventionsteam um die Personen. Auch ein Rettungshubschrauber sowie Boote der Wasserrettung waren im Einsatz.

Österreichische Polizei: Fahrer stand nicht unter Alkoholeinfluss

Wie der Österreichische Rundfunk (ORF) berichtete, lenkte ein 26-jähriger Österreicher das Motorboot. Laut Polizei sei er derzeit nicht in der Lage, vernommen zu werden. Ersten Informationen zufolge sei der 26-Jährige nicht alkoholisiert gewesen, als das Motorboot den Unfall verursachte.

Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Polizei und Feuerwehr bargen die Boote und schleppten sie an Land ab. Laut ORF werde das Segelboot nun der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt, um weiter untersucht zu werden.