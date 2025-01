Sachbeschädigungen durch Böller und Teppichbrand in Jettingen-Scheppach

Die Polizei Burgau ist noch immer mit den Nachwehen der Silvesternacht beschäftigt: Ein Mitarbeiter des Bauhofes der Marktgemeinde Jettingen-Scheppach hat laut Polizeibericht am Mittwoch drei Sachbeschädigungen an sogenannten Hundetoiletten im Gemeindebereich gemeldet. Unbekannte hatten in der Silvesternacht offenbar Böller in die Behälter in der Jettinger und Scheppacher Hauptstraße sowie in der Freihaldener Waldstraße geworfen, heißt es. Alle drei Behälter wurden beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Sachbeschädigung durch Wunderkerze

In der Jettinger Schlossstraße soll außerdem eine bislang unbekannte Person offenbar eine Wunderkerze durch ein offenes Fenster geworfen haben, wodurch ein Loch in einen hochwertigen Teppich gebrannt wurde. Der Bewohner der betroffenen Wohnung erstattete am Mittwochmittag eine Anzeige bei der Polizei, die den Sachschaden auf etwa 1000 Euro beziffert. Die Beamten der Polizeiinspektion Burgau haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08222 96900 bei der Polizeiinspektion Burgau zu melden. (AZ)