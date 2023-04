Bogensport

Bogenschütze Edin Lemm aus Leipheim setzt fast alle ins Gold

Volle Konzentration beim Training in der Halle: Der in Leipheim lebende Bogenschütze Edin Lemm hat für die Farben der Kaiserlich Königlichen Günzburg einen nationalen Titel geholt.

Plus Bogenschütze Edin Lemm wird Deutscher Masters-Meister. Als Späteinsteiger schrieb er für die Farben der Kaiserlich Königlichen Günzburg eine Erfolgsgeschichte.

„Alle ins Gold!“ – das ist der traditionelle Gruß unter Bogenschützen. Gemeint ist damit das leuchtend gelbe Zentrum der Zielscheibe, das noch einmal in einen Zehner und einen Neuner unterteilt ist. Edin Lemm von der Bogenabteilung der Kaiserlich Königlich privilegierten Schützengesellschaft Günzburg ist es gelungen, bei der diesmal in München ausgetragenen Deutschen Hallenmeisterschaft einen Titel zu erringen. Er trat in der Klasse Recurve Master männlich an und traf 29 Zehner und 28 Neuner. In einer denkbar knappen Entscheidung hatte er mit 566 Ringen das beste Ende für sich erwischt.

Vier Bogenschützen aus Bayern vorn

Auf den vorderen Rängen unter den 41 angetretenen Aktiven hatten sich vier Schützen aus Bayern platziert, die jeweils nur durch einen Ring voneinander getrennt waren. Lemm, Jahrgang 1973 und damit einer der Jüngsten im Wettkampf, übertraf sogar seine bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft im Februar 2023 erreichten 560 Ringe noch einmal deutlich. Damals hatte er, ebenfalls nur um einen Ring von Sieger Bernhard Labermeier (FSG Landau) getrennt, den zweiten Platz belegt.

