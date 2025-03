Die Schülerzahlen in der städtischen Musikschule steigen weiter

Die Musikschule in Günzburg ist eine Erfolgsgeschichte. Um das zu unterstreichen, genügt ein Blick auf die Zahlen. Wurden im Schuljahr 2013/14 insgesamt 238 Kinder und Jugendliche unterrichtet, hat sich diese Zahl innerhalb von elf Jahren auf inzwischen 891 mehr als verdreifacht. Allein der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr beträgt 61 Musikschüler. Nimmt man die Mehrfachbelegungen hinzu, unterrichten die 18 Musikschullehrer insgesamt 1151 Schüler. Dieser positive Trend steht den Schülerzahlen der meisten Musikschulen des Bayerischen Sing- und Musikschulverbandes entgegen, wie die Stadt Günzburg in einer Pressemitteilung berichtet.

Stark angestiegen sind in den vergangenen Jahren auch die Schülerzahlen der Kooperationspartner. Im Bereich der Kindertagesstätten und der allgemeinbildenden Schulen wuchs deren Zahl von 303 im Jahr 2022 auf 468 im Jahr 2024. Das hohe Interesse an einer Zusammenarbeit belegt unter anderem der Kindergarten Heilig-Geist, der als neuer Kooperationspartner hinzugekommen ist. Dagegen sind die Zahlen in den Kooperationen mit den Musikvereinen leicht zurückgegangen. Zur Stärkung der Günzburger Bläserjugend wurde ein Leitfaden erstellt, der die Zusammenarbeit zwischen der Musikschule und den -vereinen intensiviert.

Eine bedeutende Veränderung gab es in personeller Hinsicht: Im Oktober 2024 wechselte die Leitung der städtischen Musikschule. Jürgen Gleixner, der die Musikschule über zehn Jahre lang leitete, übernahm die Leitung des Kulturamts, auf ihn folgte Anja Baldauf. Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig hebt die Bedeutung der Musikschule hervor und sagt: „Die Musikschule hat einen sehr guten Ruf und ist ein Aushängeschild der Stadt Günzburg. Die hohe Attraktivität unserer Musikschule spiegelt sich in den seit Jahren steigenden Schülerzahlen. Diese erfreuliche Entwicklung ist der Lohn für die sehr gute Arbeit des gesamten Teams. Joe Gleixner hat die Einrichtung hervorragend geleitet und Anja Baldauf führt dies fort und setzt dabei neue Akzente.“

Anja Baldauf leitet seit Oktober 2024 die städtische Musikschule Günzburg. Foto: Michael Lindner/Stadt Günzburg

So wurde beispielsweise ein Kinderchor unter der Leitung von Anja Baldauf neu gegründet. Fast 60 junge Sänger zwischen sechs und zwölf Jahren hatten beim großen Adventskonzert ihren ersten Auftritt und versprühten auf der Bühne ihre Leidenschaft für Musik.

Dieses Jahr sind viele hochklassige Konzerte geplant, dazu zählen das Lehrerkonzert am 30. März, das Kinderkonzert „Eine kleine Knirpsmusik“ am 11. Mai, das Sommerkonzert am 8. Juli und das Adventskonzert am 7. Dezember. Dazu kommen der Tag der offenen Tür am 24. Mai und die freiwilligen Leistungsprüfungen D1/D2 am 30. Mai. „Die städtische Musikschule ist ein wichtiger Akteur im kulturellen Leben der Stadt und bietet ein breites Spektrum an musikalischer Ausbildung. Wir setzen einerseits auf Kontinuität und Qualität und gehen gleichzeitig neue Wege, um so viele Menschen wie möglich für Musik zu begeistern“, sagt Anja Baldauf. So konnte die zu Beginn des Schuljahres 60 Schüler umfassende Warteliste durch die konsequente Umsetzung von Gruppenunterricht im Anfängerbereich stark reduziert werden.

Der Stadt ist die Musikschule einiges wert. Sie plant in diesem Jahr mit konstanten Gebühren und damit mit Einnahmen in Höhe von etwa 430.000 Euro, demgegenüber stehen Ausgaben von 890.000 Euro. „Unsere jährlichen Investitionen in die Musikschule sind gut angelegtes Geld. Sie sind eine Investition in die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen, in ihre Bildung und in ihre persönliche Entwicklung. Musik fördert Kreativität, Konzentration und Teamfähigkeit – Fähigkeiten, die in unserer Gesellschaft immer wichtiger werden“, betont Oberbürgermeister Jauernig. (AZ)