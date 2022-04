Benedikt Kirchhof aus Leipheim boxt sich durch

Boxer Benedikt Kirchhof (VfL Leipheim) ist schwäbischer Meister. Auf einen Termin 2022 dürfen sich die Fans im Landkreis Günzburg jetzt schon freuen.

Der VfL Leipheim hat wieder einen schwäbischen Meister im Boxen. Benedikt Kirchhof holte sich bei den Titelkämpfen in Aichach den Sieg im Halbschwergewicht (Klasse bis 80 Kilo).

Das Handtuch geworfen

Der Leipheimer traf im Finale des Halbschwergewichts auf Can Kabaoglu aus Kaufbeuren. Kirchhof versuchte von der ersten Minute an, den Kampf an sich zu reißen. Sein Gegner konnte in der Anfangsphase noch mithalten, aber nach einer guten Aktion des Leipheimers wurde er bereits in der ersten Runde angezählt. Kirchhof setzte zu Beginn der zweiten Runde entschlossen nach, sodass Kabaoglu erneut angezählt wurde. Dessen Widerstand war nun gebrochen und seine Ecke warf kurz danach das Handtuch.

Trainer freuen sich über den Erfolg

Die beiden Leipheimer Trainer Robert Roh und Werner Bidell sind mit der Leistung ihres Schützlings hochzufrieden. Die ganze Box-Abteilung freut sich über den Erfolg.

Im Mai geht es für Kirchhof mit einer Veranstaltung beim MBB in Augsburg weiter, wo er auf Gegner aus anderen bayerischen Vereinen trifft. Er freut sich auf die Herausforderung. Seinen Erfolg verdankt Kirchhof den Boxer-Grundtugenden Disziplin, Fleiß, Hartnäckigkeit und Ausdauer. All das wurde in der Corona-Zeit immer wieder auf eine harte Probe gestellt.

22 schwäbische Vereine hatten ihre besten Faustkämpfer für diese Meisterschaften gemeldet. Insgesamt 36 Kämpfe wurden in Aichach ausgetragen.

Kirchhofs Titelgewinn bei den Bezirksmeisterschaften ist nicht die einzige gute Kunde für die Box-Fans im Landkreis Günzburg. Die dürfen sich bereits jetzt auf eine Neuauflage des Güssen-Cups freuen. Geplant ist, das Amateur-Turnier Anfang November 2022 in der Sporthalle in Leipheim auszurichten. (AZ)