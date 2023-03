Zwei Boxer des VfL Leipheim sind Schwäbische Meister

Plus Benedikt Kirchhof und Alexandru Urda vom VfL Leipheim siegen bei der Bezirksmeisterschaft im Boxen. Was der Trainer zu den Auftritten seiner Schützlinge sagt.

Zwei Schwaben-Titel geholt haben die Boxer des VfL Leipheim bei den Bezirksmeisterschaften in Neugablonz. Halbmittelgewichtler Alexandru Urda und Halbschwergewichtler Benedikt Kirchhof setzten sich gegen jeweils zwei Kontrahenten durch. Kirchhof erhielt neben dem Siegerpokal auch die Trophäe für den besten Kämpfer der Gesamtveranstaltung. Leipheims Trainer Robert Roh sagte mit strahlender Miene: „Ich bin stolz auf meine Jungs.“