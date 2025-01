Nach Hausbrand: Am Dach besteht Einsturzgefahr

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Oxenbronn, bei dem eine vierköpfige Familie obdachlos wurde, steht noch immer keine abschließende Brandursache fest. In einer ersten Mitteilung war die Rede vom Brand einer PV-Anlage in dem Ichenhauser Stadtteil gewesen. Jetzt teilte ein Sprecher des Präsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage mit, dass die Kripo Neu-Ulm weiter ermittelt. Vielleicht gebe es in der kommenden Woche ein endgültiges Ergebnis.

Heike Schreiber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kripo Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oxenbronn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis