Nordic Walking in Reisensburg: Unterwegs auf einem guten Weg

Zur zweiten Etappe der Landkreis-Tour 2023 treffen sich die Nordic Walker in Reisensburg. Anmeldungen sind noch bis 1. Juni möglich.

Gastgeber der zweiten Etappe auf der Landkreis-Tour der Nordic Walker ist die SG Reisensburg-Leinheim. Nach der gelungenen Auftakt-Etappe beim TSV Behlingen-Ried mit 302 Startenden treffen sich die Breitensporttreibenden aus der Region nun am Samstag, 3. Juni, am Donauufer.

Drei Distanzen zur Auswahl

Schirmherr Ferdinand Munk wird um 14 Uhr die ersten Freizeitsporttreibenden auf die 13-Kilometer-Strecke schicken. Die etwas kürzere Distanz mit 10.000 Metern wird um 14.15 Uhr gestartet, um 14.30 Uhr schließlich gehen die Nordic Walker auf die Sechs-Kilometer-Variante. Die durchgängig flachen Wege führen entlang der Donau und durch die Donauauen unter Einbeziehung des Trimm-dich-Pfades.

Eine Zeitnahme gibt es nach Angaben der Organisatoren der SG-Reisensburg nicht. Die Freude am Ausdauersport und die Gemeinschaft sollen auch diesmal im Vordergrund stehen. Die gemeldeten Gruppen sammeln ihre Kilometer bis zur Schlussveranstaltung im Oktober in Burtenbach.

Hier können Sie sich anmelden

Anmeldungen sind bis Donnerstag, 1. Juni, bei Anneliese Poppel unter Telefon (08221) 4304 oder per E-Mail an sg-reisensburg.nw@web.de möglich. Organisierte Laufgruppen melden sich über ihre Gruppenleiter an. Die Startgebühr von sechs Euro wird vor Ort erhoben. (AZ)

