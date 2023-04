Breitensport

Nordic-Walking-Tour im Landkreis Günzburg: So weit die Füße tragen

Plus Mit der Etappe beim TSV Behlingen-Ried beginnt die Nordic-Walking-Tour 2023 im Landkreis Günzburg. Warum sich aktuell nicht mehr so viele bewegen wie früher.

Von Dieter Jehle

Die Natur atmet kräftig durch und zeigt bereits ein farbenprächtiges Kleid. Höchste Zeit also für die Nordic Walker, die Stöcke in die Hand zu nehmen und loszulaufen. So sehen es auch die Nordic-Walking-Verantwortlichen im Landkreis Günzburg. Am 6. Mai um 14.30 Uhr startet zum Tour-Auftakt der 18. Nordic-Walking-Tag beim TSV Behlingen-Ried. Fünf weitere Etappen werden im Lauf des Jahres folgen.

Der TSV Behlingen-Ried hofft auf 300 Startende

Cheforganisatorin Manuela Miller blickt bereits gespannt auf die Auftaktveranstaltung im Kammeltal. 270 Teilnehmende waren im vergangenen Jahr dabei, sie legten insgesamt 2803 Kilometer zurück. Weit entfernt war das vom Spitzenwert aus dem Jahr 2018 mit 416 Läuferinnen und Läufern. „Ich bin schon zufrieden, wenn etwa 300 Teilnehmer an den Start gehen werden“, äußert sich Miller für diesmal erneut zurückhaltend. „ Corona hat den Aufschwung der Jahre zuvor gebremst“, bedauert sie.

