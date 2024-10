Darum ist die Ortsdurchfahrt Breitenthal seit Montagmorgen gesperrt

Diese Sperrung hat am Montagmorgen viele überrascht: Die Ortsdurchfahrt von Breitenthal ist aktuell voll gesperrt, auf der Staatsstraße 2018 weisen bereits ab Buch im Landkreis Neu-Ulm die Schilder auf die Sperre hin. Wie das Staatliche Bauamt Krumbach am Montagmittag mitgeteilt hat, ist die Staatstraße St 2018 wegen Erneuerungsarbeiten am gemeindlichen Kanalnetz für voraussichtlich zwei Wochen (bis zum 18. Oktober) gesperrt.

Die Gemeinde Breitenthal schließt eine Abwasserleitung an den großen Entwässerungskanal in der Staatstraße St 2018 an. Die Arbeiten erfolgen zeitlich abgestimmt, heißt es aus der Baubehörde, nachdem Ende August die Ausbauarbeiten an der Staatsstraße St 2019 Deisenhausen – Ingstetten abgeschlossen wurden. Die neu ausgebaute, nördlich parallel verlaufende Staatsstraße St 2019 durch den Roggenburger Forst steht jetzt als Umleitungsstrecke zur Verfügung. In den vergangenen zwei Jahren war die Strecke über Breitenthal ihrerseits die Alternativroute während der Bauzeit.

Henrik Vosdellen vom Staatlichen Bauamt in Krumbach erklärt, dass man von Bauamtsseite her die Gemeinde Breitenthal gebeten habe, mit der Kanalsanierung solange zu warten, bis auch die Staatsstraße 2019 wieder freigegeben sein würde. Dass dies geklappt hat, dafür ist das Bauamt dankbar. Gesperrt ist aktuell die Ortsdurchfahrt (Neue Straße) vom westlichen Ortseingang von Breitenthal bis zur Abzweigung Ingstetter Straße.

Während der gemeindlichen Kanalarbeiten verläuft die Umleitungsstrecke ab Breitenthal über die Ingstetter Straße nach Norden bis zur Staatsstraße St 2019, ab dort durch den Roggenburger Forst bis Ingstetten und Roggenburg und dann über Messhofen beziehungsweise die Kreisstraße NU 2 nach Obenhausen wieder zurück auf die St 2018 und umgekehrt. (AZ)